El paro de choferes en Oruro por la gasolina generó este lunes un impacto directo en la terminal de buses de La Paz, donde se suspendieron las salidas hacia distintos departamentos por la falta de transitabilidad.

La medida obligó al cierre de casetas de venta de pasajes y afectó rutas clave como Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Uyuni y Tupiza, además de conexiones que atraviesan el territorio orureño.

“No hay venta de pasajes ni salidas a Cochabamba, Santa Cruz ni Oruro”, señalaron desde empresas de transporte.

Durante un recorrido, se observó que varias puertas permanecían cerradas y que el ingreso principal funcionaba de forma parcial, sin operaciones regulares.

Personal de Tránsito confirmó que no existe autorización para la salida de buses hacia los principales destinos mientras continúen los bloqueos.

“De momento no hay salidas a los departamentos principales”, indicaron.

Algunos viajeros que lograron llegar a La Paz reportaron incrementos en el costo de los pasajes, pese a que en ciertos tramos aún existe circulación.

Convocatoria al diálogo

El Gobierno convocó a los choferes a una reunión prevista para la tarde de este lunes en instalaciones de YPFB en Oruro, con el objetivo de atender el conflicto.

La situación obliga a los usuarios a tomar previsiones, ya que no existe certeza sobre la reanudación de los viajes mientras persista la medida de presión en Oruro.

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