¡Tome previsiones! Se viene el primer frente frío de otoño en Santa Cruz: conozca cuándo

Santa Cruz de la Sierra se prepara para el ingreso del primer “sur” leve de la temporada otoñal, previsto para este martes 7 de abril, el cual llegará acompañado de lluvias moderadas a fuertes y un descenso marcado de las temperaturas, según el reporte meteorológico N° 247 del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire.

Este fenómeno pondrá fin a los días de calor intenso que caracterizaron las últimas semanas, cuando la sensación térmica alcanzó cerca de los 40°C en la capital cruceña. De acuerdo con el informe, se trata de un comportamiento típico de la transición hacia el invierno, con un descenso progresivo de las temperaturas.

El lunes 6 de abril estará marcado por el “último aliento” del calor, con fuertes vientos del norte que alcanzarán ráfagas de hasta 60 km/h en provincias como Andrés Ibáñez, Norte Integrado y la Chiquitania, e incluso superiores en la región de la Cordillera.

Para el martes 7, el ingreso del frente frío provocará lluvias de moderadas a fuertes y una caída en las temperaturas mínimas hasta los 18°C en la capital y provincias, mientras que en los valles cruceños descenderán hasta los 9°C. En la Cordillera se prevén mínimas de 15°C y en la Chiquitania de 19°C.

Hacia el sábado 11 de abril, se espera el retorno de los vientos del norte, lo que generará un nuevo ascenso de las temperaturas en todo el departamento.

Impacto en el agro y perspectiva climática

El reporte destaca que la actual condición neutra de los fenómenos El Niño y La Niña abre la posibilidad de registrar lluvias incluso durante el invierno.

Aunque estas precipitaciones serán de menor intensidad y frecuencia, resultan clave para mantener la humedad del suelo, lo que podría favorecer el rendimiento de los cultivos en la campaña agrícola invernal.

Regiones y lluvias

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en provincias como Ángel Sandoval, Velasco y Guarayos. En Ñuflo de Chávez, se recomienda especial atención en zonas como Concepción, San Javier y San Antonio de Lomerío.

En tanto, municipios como San Julián, Cuatro Cañadas y San Ramón registrarán lluvias moderadas a fuertes principalmente el martes, condición que también se repetirá en Chiquitos y Germán Busch.

Riesgos y recomendaciones

Autoridades advierten que, pese a tratarse de un frente frío leve, las lluvias podrían generar deslizamientos o derrumbes en carreteras, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones, especialmente a quienes deban realizar viajes interprovinciales.

Mira la programación en Red Uno Play