Dos personas resultaron heridas, una de ellas con fracturas en ambas piernas, tras un accidente de tránsito registrado en el túnel del Trompillo, en la zona del cuarto anillo de la avenida San Aurelio.

El hecho ocurrió durante la noche, cuando un vehículo impactó contra las barandas del túnel, dejando a sus ocupantes con lesiones de consideración. Ambos fueron trasladados de emergencia a una clínica, donde permanecen bajo observación médica.

De acuerdo con el reporte del médico Manuel Rosado, uno de los pacientes, identificado como Julio Enrique, presenta fractura de fémur y lesiones en ambas piernas, por lo que se encuentra a la espera de programación quirúrgica y evaluación por especialistas. En tanto, el segundo herido, identificado como Jacob, presenta un trauma abdominal que también podría requerir intervención quirúrgica.

Rosado indicó que familiares y allegados de Julio Enrique ya se hicieron presentes en el centro médico; sin embargo, en el caso de Jacob quien sería de origen menonita aún no se ha logrado contactar a sus familiares, ya que el paciente no portaba identificación.

Según la información preliminar, ambos heridos trabajan en una petrolera ubicada en la zona de Pozo del Tigre y se encontraban a bordo del motorizado al momento del accidente.

Las circunstancias exactas del hecho aún se encuentran en investigación, mientras los pacientes continúan recibiendo atención médica especializada.

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