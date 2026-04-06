Habla dueña de la casa donde 3 personas murieron calcinadas en El Torno: esto es lo que dijo

La propietaria del inmueble siniestrado en el municipio de El Torno, Santa Cruz, prestó su declaración informativa ante la Felcc, donde aseguró desconocer la identidad de las tres personas que murieron calcinadas. La mujer explicó que la vivienda estaba alquilada desde hace casi un año, pero que el trato inicial no se realizó directamente con quienes habitaban el lugar al momento del hecho.

Al respecto, la dueña del inmueble fue enfática al señalar su desconcierto sobre la presencia de las víctimas en el domicilio del Barrio Bolivia. “No sé nada, su tía tomó la casa para él, para una persona; me llamaron para avisarme que mi casa se estaba incendiando”, declaró la mujer ante las autoridades, aclarando que el alquiler tenía una antigüedad de entre ocho meses a un año.

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