¿No votaste? Plazo para obtener el certificado de impedimento y evitar sanciones está por vencer

Los tribunales electorales del país continúan emitiendo certificados de impedimento para quienes no pudieron votar en las elecciones subnacionales del pasado 22 de marzo, trámite que tiene como fecha límite el próximo 21 de abril.

Desde tempranas horas de este lunes se observaron filas de ciudadanos que aguardan ser atendidos para obtener este documento, indispensable para justificar la inasistencia a las urnas.

“Este certificado será el medio para justificar por qué no pudieron emitir su voto”, informaron desde el órgano electoral.

Entre los asistentes, varios ciudadanos explicaron los motivos que les impidieron sufragar. Uno de ellos señaló que no pudo votar debido a problemas con el padrón.

“Fui a votar, pero mi nombre no estaba en listas, pese a que estaba habilitado”, relató.

El certificado no solo permite evitar sanciones, sino que también es requerido para realizar trámites en entidades bancarias y otras instituciones durante un periodo determinado.

De acuerdo con la normativa, este documento puede ser tramitado dentro de los 30 días posteriores a la jornada electoral, por lo que las autoridades recomiendan a la población acudir con anticipación para evitar contratiempos.

El Órgano electoral reiteró que el plazo no será ampliado, por lo que instó a quienes aún no cuentan con el certificado a realizar el trámite antes de la fecha límite.

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