Bolivia apuesta por semillas resistentes para enfrentar la sequía

El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, calificó como “histórica” la reciente cumbre bilateral entre Bolivia y Brasil, destacando que el encuentro permitió sentar las bases de una alianza estratégica orientada a fortalecer la producción nacional.

La autoridad explicó que uno de los principales ejes del acuerdo es la incorporación de biotecnología en el sector agrícola para enfrentar los efectos del cambio climático, especialmente la sequía, además de mejorar la infraestructura logística para potenciar la competitividad del país.

En ese marco, Justiniano destacó la implementación de nuevas semillas mejoradas, como la tecnología HB4 en soya, resistente a la sequía y al estrés hídrico.

“Esto nos permite que los productores tengan mejores herramientas tecnológicas aplicadas a la semilla”, señaló.

El ministro afirmó que el uso de esta tecnología permitirá aumentar la productividad sin necesidad de ampliar la superficie cultivada.

“La palabra clave es mayor productividad: producir más en la misma cantidad de tierra”, sostuvo.

Asimismo, explicó que estas innovaciones también contribuyen a reducir los costos de producción, ya que las semillas mejoradas requieren menos aplicaciones de insumos agrícolas.

“No necesita, por ejemplo, 10 aplicaciones de insecticidas o fungicidas, sino una o dos como máximo”, precisó.

Justiniano subrayó que estos avances apuntan a fortalecer la producción nacional y garantizar mayor eficiencia en el sector agrícola, en un contexto marcado por los desafíos climáticos.

Mira la programación en Red Uno Play