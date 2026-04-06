Liberaron a guardia que agredió a delivery en Equipetrol; la víctima decidió perdonarlo

Una trabajadora de delivery fue brutalmente agredida por un guardia de seguridad en un condominio de Equipetrol; el hecho quedó grabado en cámaras y derivó en su internación por múltiples lesiones.
06/04/2026 8:44
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Una trabajadora de delivery fue agredida por un guardia de seguridad en un condominio de la zona de Equipetrol, en un hecho que quedó registrado por cámaras de vigilancia y que generó indignación.
En las imágenes se observa cómo el guardia se acerca a la mujer, inicia una discusión y posteriormente pasa a la agresión física. La víctima intentaba grabar lo ocurrido con su celular cuando el sujeto reaccionó de manera violenta.
Según el reporte, el guardia la empujó, le propinó patadas y la lanzó por las gradas, provocándole diversas lesiones que obligaron su internación en un centro médico.
El abogado de la víctima, Romel Ipamo, confirmó que el agresor fue aprehendido y trasladado a dependencias policiales.
“El hombre está aprehendido, la investigación está por lesiones leves y graves y esperamos la valoración forense para continuar con las investigaciones”, señaló.
Asimismo, cuestionó la violencia ejercida contra la trabajadora y destacó las condiciones en las que desempeñan su labor los deliverys:
“Ellos sencillamente ganan entre tres y siete bolivianos por carrera, realizan actividades muy esforzadas, y este tipo de hechos es repudiable e indignante”.
Pese a la contundencia de las pruebas, tras la audiencia cautelar se llegó a un acuerdo y el guardia fue liberado.
Por su parte, la víctima relató que todo comenzó cuando dejó un pedido en recepción del condominio. “Yo ya había avisado a mi cliente que su pedido estaba en recepción, el guardia se molesta y me dice que tengo que subirlo”, explicó.
Indicó que decidió retirarse, pero el sujeto continuó con los insultos: “Me dice ‘sos una atrevida’ y empieza a insultarme, saco mi celular para grabar y ahí es donde reacciona dándome puñetes, patadas y me empuja hacia las gradas”.
La trabajadora aseguró que sufrió lesiones en la cabeza, el hombro y la rodilla, además de dolores posteriores al ataque.
A pesar de lo ocurrido, señaló que decidió perdonar al agresor: “Yo lo disculpo, tenemos que aprender a perdonar y seguir adelante”.
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