Liberaron a guardia que agredió a delivery en Equipetrol; la víctima decidió perdonarlo

Una trabajadora de delivery fue agredida por un guardia de seguridad en un condominio de la zona de Equipetrol, en un hecho que quedó registrado por cámaras de vigilancia y que generó indignación.

En las imágenes se observa cómo el guardia se acerca a la mujer, inicia una discusión y posteriormente pasa a la agresión física. La víctima intentaba grabar lo ocurrido con su celular cuando el sujeto reaccionó de manera violenta.

Según el reporte, el guardia la empujó, le propinó patadas y la lanzó por las gradas, provocándole diversas lesiones que obligaron su internación en un centro médico.

El abogado de la víctima, Romel Ipamo, confirmó que el agresor fue aprehendido y trasladado a dependencias policiales.

“El hombre está aprehendido, la investigación está por lesiones leves y graves y esperamos la valoración forense para continuar con las investigaciones”, señaló.

Asimismo, cuestionó la violencia ejercida contra la trabajadora y destacó las condiciones en las que desempeñan su labor los deliverys:

“Ellos sencillamente ganan entre tres y siete bolivianos por carrera, realizan actividades muy esforzadas, y este tipo de hechos es repudiable e indignante”.

Pese a la contundencia de las pruebas, tras la audiencia cautelar se llegó a un acuerdo y el guardia fue liberado.

Por su parte, la víctima relató que todo comenzó cuando dejó un pedido en recepción del condominio. “Yo ya había avisado a mi cliente que su pedido estaba en recepción, el guardia se molesta y me dice que tengo que subirlo”, explicó.

Indicó que decidió retirarse, pero el sujeto continuó con los insultos: “Me dice ‘sos una atrevida’ y empieza a insultarme, saco mi celular para grabar y ahí es donde reacciona dándome puñetes, patadas y me empuja hacia las gradas”.

La trabajadora aseguró que sufrió lesiones en la cabeza, el hombro y la rodilla, además de dolores posteriores al ataque.

A pesar de lo ocurrido, señaló que decidió perdonar al agresor: “Yo lo disculpo, tenemos que aprender a perdonar y seguir adelante”.

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