Camboya inaugura la primera estatua del mundo de una rata que salva vidas

Con unos 2,2 metros de altura y pintada con tonos marrones, las autoridades camboyanas descubrieron la estatua dedicada a Magawa, una rata gigante africana que salvó vidas al detectar más de 100 minas durante su trabajo en Camboya.

Este animal, que en 2020 recibió la Medalla de Oro de la asociación veterinaria británica PDSA en reconocimiento a su valentía, se convirtió en un héroe y el máximo exponente del proyecto de la oenegé APOPO dedicado a entrena a las ratas africanas para detectar minas terrestres en el país asiático.

La efigie, tallada en piedra local, muestra a Magawa luciendo su medalla y arnés de trabajo, sentado sobre un pedestal con forma de mina terrestre que contiene fragmentos de artefactos explosivos desactivados, según un comunicado de APOPO.

La estatua de Magawa, que falleció a la avanzada edad de ocho años en 2022, se encuentra en la ciudad camboyana de Siem Reap, famosa por el cercano complejo de templos de Angkor, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

La talla fue presentada el sábado coincidiendo con el Día Internacional de Sensibilización y Asistencia para la Acción contra las Minas Antipersona.

APOPO entrena y despliega las llamadas "Ratas Heroicas" porque poseen un olfato muy desarrollado, son inteligentes y fáciles de entrenar.

Además, al ser demasiado ligeras para activar minas terrestres, pueden rastrear terrenos contaminados de forma segura y eficiente.

Una sola rata puede limpiar un área del tamaño de una pista de tenis en tan solo 30 minutos, una tarea que a una persona con un detector de metales le tomaría hasta cuatro días.

Magawa limpió más de 141.000 metros cuadrados de terreno durante su vida, el equivalente a 20 campos de fútbol, ​​según la ONG.

"Ante nosotros se alza Magawa: una criatura pequeña, pero que transformó el mundo", declaró Ly Thuch, primer vicepresidente de la Autoridad Camboyana de Acción contra las Minas y Asistencia a las Víctimas (CMAA), durante la presentación.

Camboya tiene una alta concentración de minas terrestres debido a décadas de conflictos, incluyendo la Guerra de Vietnam y el régimen de los Jemeres Rojos.

APOPO afirmó que la estatua también es un llamado a la acción.

"Con millones de minas terrestres aún enterradas y la financiación para las operaciones de desminado disminuyendo, la guerra invisible de Camboya está lejos de terminar", declaró.

Camboya se encuentra entre los países más contaminados del sudeste asiático, con hasta 6 millones de minas terrestres que se cree que permanecen en el país.

Desde 1979, las minas terrestres y los restos explosivos de guerra han causado más de 65.000 víctimas, incluyendo casi 20.000 muertos y más de 9.000 amputados, según el Monitor de Minas Terrestres y Municiones en Racimo.

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