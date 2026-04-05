¡Histórico! “Lamento boliviano” supera los mil millones de reproducciones en Spotify

El icónico tema “Lamento boliviano”, popularizado por la banda argentina Enanitos Verdes, alcanzó un hito histórico al superar las mil millones de reproducciones en Spotify, consolidándose como una de las canciones más influyentes del rock en español.

Este logro marca un antes y un después para la música latinoamericana, al convertirse en la primera canción del rock argentino en alcanzar esta cifra en la plataforma digital.

De Mendoza al mundo

El tema forma parte del álbum Big Bang (1994) y fue clave en la proyección internacional de la banda. Desde entonces, su crecimiento ha sido sostenido, pasando de éxito radial a himno generacional escuchado en todo el mundo.

Un clásico que trasciende generaciones

Más allá del récord, “Lamento boliviano” se mantiene vigente en playlists actuales, siendo coreado por nuevas generaciones y manteniendo su presencia en la cultura popular.

En su camino al billón de reproducciones, el tema superó a referentes del rock argentino como Gustavo Cerati, Andrés Calamaro y Fito Páez, consolidando su lugar en la historia musical.

Origen y transformación

Aunque muchos la asocian directamente con Enanitos Verdes, la canción tuvo una versión previa en 1986, interpretada por la banda mendocina Alcohol Etílico.

Sin embargo, fue la reinterpretación de Marciano Cantero y su grupo en 1994 la que le dio identidad definitiva y la impulsó al reconocimiento internacional.

El mito detrás de la letra

La canción también está rodeada de historias. Uno de sus creadores, Natalio Faingold, relató el origen de su inspiración:

“Hace muchos años viajaba por Perú… y fue así como nació la frase ‘hoy estoy aquí, borracho y loco…’”.

Una anécdota que terminó dando forma a uno de los estribillos más recordados del rock en español.

Vigencia y nuevas versiones

El impacto del tema se mantiene a través de distintas reinterpretaciones, desde versiones en otros países hasta referencias en el género urbano.

Incluso artistas como J Balvin y Bad Bunny rindieron homenaje al clásico, demostrando su influencia en nuevas corrientes musicales.

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