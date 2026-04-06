Alimentación a los 40: el secreto para llegar con buena salud a los 70

Adoptar hábitos alimenticios saludables a partir de los 40 años puede ser determinante para llegar a los 70 con un buen estado de salud. Así lo respalda una investigación de la universidad de Harvard, basada en datos de más de 100.000 personas seguidas durante tres décadas.

El estudio concluye que quienes mantenían una alimentación saludable en la mediana edad tenían entre un 43% y un 84% más probabilidades de envejecer con un buen funcionamiento físico y mental, en comparación con quienes no seguían patrones dietéticos adecuados.

“Lo que se come en la mediana edad puede desempeñar un papel importante en cómo se envejece”, explicó Anne-Julie Tessier, investigadora de la Escuela de Salud Pública de Harvard.

Priorizar alimentos frescos y variados

De acuerdo con los resultados, una dieta basada en frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos, grasas insaturadas y lácteos desnatados se asocia con un envejecimiento más saludable.

En contraste, el consumo elevado de grasas trans, sodio, carnes rojas y alimentos procesados se relaciona con una menor probabilidad de mantener un buen estado de salud en la vejez.

Los investigadores destacaron que, tradicionalmente, las recomendaciones dietéticas se han enfocado en prevenir enfermedades crónicas como las cardiovasculares. Sin embargo, este estudio amplía esa perspectiva al considerar también el envejecimiento saludable como un objetivo integral a largo plazo.

Datos del estudio

La investigación analizó información recopilada desde 1986 de más de 106.000 personas que tenían al menos 39 años al inicio del seguimiento y que no presentaban enfermedades crónicas.

Los participantes reportaban su alimentación mediante cuestionarios periódicos cada cuatro años. Para 2016, casi la mitad de ellos había fallecido, mientras que solo un 9,2% logró llegar a los 70 años o más sin enfermedades crónicas y con buen estado físico, cognitivo y mental.

Beneficios de una buena alimentación

Una dieta equilibrada aporta los nutrientes esenciales que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. Entre sus principales beneficios destacan:

Refuerzo del sistema inmunológico

Reducción del riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y afecciones cardíacas

Mejora de la energía diaria

Mayor estabilidad del estado de ánimo

Mejor capacidad de concentración

En este sentido, priorizar alimentos frescos, naturales y variados no solo mejora la calidad de vida en el presente, sino que también contribuye a un envejecimiento más activo y saludable.

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