La historia de la gata que cuida a un puma sobreviviente de un accidente fatal

Un emotivo caso ha generado repercusión en redes sociales: un cachorro de puma sobreviviente a un accidente fatal se encuentra bajo cuidados especiales en el Centro Médico Veterinario Angostura, donde no solo recibe atención profesional, sino también el acompañamiento inesperado de una gata doméstica.

El hecho ocurrió en el empalme de las rutas 40 y 237, en cercanías de Villa La Angostura, una zona donde es frecuente la presencia de fauna silvestre. Según la información disponible, una puma preñada fue atropellada por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, provocando la muerte del animal y de tres de sus crías.

Sin embargo, uno de los cachorros logró sobrevivir y fue rescatado por una familia que transitaba por el lugar. De inmediato, fue trasladado para recibir atención urgente.

Actualmente, el pequeño felino permanece bajo observación en el Centro Médico Veterinario Angostura, bajo la supervisión del veterinario Sergio Sánchez y su equipo. De acuerdo con los especialistas, el animal presenta una evolución favorable, aunque su estado sigue siendo delicado.

Durante su estadía, el cachorro comenzó a interactuar con una gata que se encontraba en el establecimiento. Este vínculo ha resultado clave, ya que el contacto le proporciona calor corporal y contención emocional, factores importantes en esta etapa temprana de recuperación.

La anestesista Lorena Sosa, quien participó en el proceso de atención, compartió la historia en redes sociales, destacando el esfuerzo del equipo y la solidaridad de quienes intervinieron en el rescate. “Tengo lágrimas de felicidad”, expresó al relatar el caso.

De cara al futuro, los especialistas señalaron que el cachorro no podrá ser reintegrado a su hábitat natural. Por ello, la Administración de Parques Nacionales ya trabaja en la búsqueda de un espacio adecuado, como un santuario o centro especializado, donde el animal pueda continuar su desarrollo bajo cuidado permanente.

Mientras tanto, la historia de este pequeño sobreviviente y su inesperada compañera felina sigue conmoviendo a quienes conocen su caso, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia en medio de la tragedia.

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