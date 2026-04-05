TEMAS DE HOY:
La Paz Incendio en El Torno Oruro

23ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Rodrigo Paz reúne a su gabinete en Tarija antes de anuncios clave para Bolivia

El presidente Rodrigo Paz encabezó una reunión con sus ministros en un entorno campestre en Tarija, en la antesala de una conferencia donde se esperan anuncios importantes para Bolivia.

Silvia Sanchez

05/04/2026 17:02

Paz reúne a su gabinete en Tarija antes de anuncios clave para Bolivia. Foto Presidencia.
Tarija, Bolivia

Escuchar esta nota

A través de imágenes difundidas en sus redes sociales, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, mostró una reunión sostenida con su gabinete ministerial en la ciudad de Tarija, en vísperas de una jornada en la que se prevén anuncios considerados de relevancia para el país.

El encuentro se realizó en la campestre El Picacho, donde el mandatario trabajó junto a nueve ministros de manera presencial, mientras que otros miembros del gabinete participaron de forma virtual, según se observa en las fotografías compartidas.

Entre los presentes estuvieron los titulares de distintas carteras estratégicas del Ejecutivo, quienes coordinaron junto al jefe de Estado los lineamientos previos a la comunicación oficial prevista para este lunes.

Ministros presentes en la reunión:

  • José Gabriel Espinoza, ministro de Economía
  • Fernando Aramayo, ministro de Relaciones Exteriores
  • Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno
  • Mauricio Medinaceli, ministro de Hidrocarburos
  • José Fernando Romero, ministro de Planificación del Desarrollo
  • Beatriz García, ministra de Educación
  • Óscar Mario Justiniano, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural
  • Marco Antonio Calderón de la Barca, ministro de Minería y Metalurgia
  • Cinthya Yáñez, ministra de Turismo y Cultura

La Presidencia de Bolivia convocó además a los medios de comunicación a una conferencia de prensa programada para este lunes 6 de abril a las 11:00, en el piso 13 de la Casa Grande del Pueblo. En el evento está prevista la participación del presidente Rodrigo Paz y del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.

Se espera que durante la conferencia el Gobierno comunique decisiones y medidas orientadas a distintos sectores del país.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Uno decide 2026

22:30

Uno decide 2026

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Uno decide 2026

22:30

Uno decide 2026

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD