Rodrigo Paz reúne a su gabinete en Tarija antes de anuncios clave para Bolivia

A través de imágenes difundidas en sus redes sociales, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, mostró una reunión sostenida con su gabinete ministerial en la ciudad de Tarija, en vísperas de una jornada en la que se prevén anuncios considerados de relevancia para el país.

El encuentro se realizó en la campestre El Picacho, donde el mandatario trabajó junto a nueve ministros de manera presencial, mientras que otros miembros del gabinete participaron de forma virtual, según se observa en las fotografías compartidas.

Entre los presentes estuvieron los titulares de distintas carteras estratégicas del Ejecutivo, quienes coordinaron junto al jefe de Estado los lineamientos previos a la comunicación oficial prevista para este lunes.

Ministros presentes en la reunión:

José Gabriel Espinoza, ministro de Economía

Fernando Aramayo, ministro de Relaciones Exteriores

Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno

Mauricio Medinaceli, ministro de Hidrocarburos

José Fernando Romero, ministro de Planificación del Desarrollo

Beatriz García, ministra de Educación

Óscar Mario Justiniano, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural

Marco Antonio Calderón de la Barca, ministro de Minería y Metalurgia

Cinthya Yáñez, ministra de Turismo y Cultura

La Presidencia de Bolivia convocó además a los medios de comunicación a una conferencia de prensa programada para este lunes 6 de abril a las 11:00, en el piso 13 de la Casa Grande del Pueblo. En el evento está prevista la participación del presidente Rodrigo Paz y del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.

Se espera que durante la conferencia el Gobierno comunique decisiones y medidas orientadas a distintos sectores del país.

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