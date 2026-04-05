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Policial

Tragedia en la Oruro–Pisiga: muere el conductor y toda su familia queda herida

Un viaje en familia terminó en tragedia en una ruta internacional de Bolivia: el conductor perdió la vida y cuatro de sus acompañantes, entre ellos dos menores, resultaron heridos.

Red Uno de Bolivia

05/04/2026 16:48

Un muerto y cuatro heridos tras accidente en la carretera Oruro–Pisiga. Imagen captura.
Oruro, Bolivia

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Un trágico accidente de tránsito se registró en la carretera internacional Oruro–Pisiga, dejando como saldo una persona fallecida y cuatro heridos. Lo que más conmueve del hecho es que todas las víctimas pertenecen a una misma familia.

El conductor del vehículo, identificado como Juan de Dios Guzmán Soto, de 59 años, perdió la vida en el lugar tras el impacto. Según los primeros reportes, el siniestro se produjo en circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades.

Los heridos fueron trasladados a centros de salud cercanos y se encuentran bajo atención médica. Entre ellos se encuentran dos menores de edad, lo que agrava aún más la dimensión de la tragedia.

Lista de heridos según reporte de televisión estatal:

  • Fausto Guzmán Soto, 62 años
  • Kevin Guzmán Quispe, 24 años
  • Isaías Guzmán Soliz, 17 años
  • Saúl Guzmán Samora, 11 años

Equipos de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas, mientras la Policía inició las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

El hecho vuelve a encender las alertas sobre la seguridad vial en esta importante ruta internacional, donde los accidentes continúan cobrando vidas.

 

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