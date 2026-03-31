Unidos por la Verde: autoridades dejan la política y apuestan por Bolivia

En la antesala del partido más importante de los últimos años, la Asamblea Legislativa Plurinacional dejó de lado las diferencias políticas para unirse bajo un solo símbolo: los colores rojo, amarillo y verde de la selección boliviana.

Legisladores y autoridades coincidieron en que el encuentro de esta noche no solo representa una oportunidad deportiva, sino también un momento de unidad nacional que trasciende lo político.

“Hoy los colores políticos se quedan de lado, solo está el rojo, amarillo y verde. Lo mejor que le puede pasar al país es que la selección gane”, manifestó el diputado de Súmate, Diego Bráñez.

El partido, que podría definir el pase al Mundial, genera expectativa y optimismo en las autoridades, que no ocultaron su entusiasmo y esperanza por una victoria, sin importar el marcador.

Algunos recordaron la histórica clasificación de 1993, evocando la emoción que vivió el país en aquel entonces.

“Recuerdo cuando clasificamos, fue un momento inolvidable. Hoy volvemos a tener esa ilusión”, comentó el senador por el PDC, Víctor Quispe.

Las autoridades también destacaron que un triunfo podría tener efectos positivos más allá del deporte.

“No solo impacta en lo emocional, también en lo social, económico e incluso político, porque eleva el ánimo del país”, afirmó la diputada Patricia Patiño.

En ese contexto, Bolivia vive una jornada marcada por la esperanza y la unidad, donde el fútbol se convierte en el punto de encuentro de todos los bolivianos.

Esta noche, el país entero se viste de rojo, amarillo y verde, con la ilusión de celebrar una nueva clasificación mundialista y escribir otra página histórica en el fútbol nacional.

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