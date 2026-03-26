“¡Hoy se gana porque se gana!”: el pálpito de los bolivianos previo al duelo de La Verde ante Surinam

A pocas horas del partido de repechaje entre Bolivia y Surinam, que se disputará este viernes a las 18:00, el optimismo se apodera de los hinchas, quienes confían en una victoria de La Verde.

En distintos puntos de la ciudad, ciudadanos expresaron su respaldo a la selección nacional y coincidieron en un mismo sentimiento: Bolivia ganará y lo hará con goles. Entre los nombres más mencionados destaca el de Miguelito Terceros, en quien depositan gran parte de la esperanza ofensiva.

“Yo me pinto por Miguelito, golazo va a hacer”, “Yo me pinto por Bolivia”, “Yo me pinto por la selección”, fueron algunas de las frases que reflejan el entusiasmo de la población.

Los pronósticos también apuntan a un marcador favorable. “Hoy se gana porque se gana. Goles de Miguelito”, “Vamos a ganar 2 a 1”, “Gol de Miguelito”, señalaron varios hinchas, quienes incluso ya organizan reuniones para seguir el encuentro. “Vamos a ver el partido en la casa de unos amigos. Mi pálpito es 2-1, con gol de Miguelito”, comentó una vecina.

El respaldo no solo llega desde la hinchada. Exjugadores de la selección boliviana también manifestaron su confianza en el equipo y en la posibilidad de avanzar a la siguiente fase.

El exarquero José Carlos ‘Gato’ Fernández destacó la importancia del encuentro y la oportunidad que tiene esta generación. “Como todos los bolivianos, estamos muy ilusionados. Estos chicos tienen que sentirse privilegiados. Es un partido definitorio que te acerca a un Mundial”, afirmó. En cuanto al resultado, fue claro: “Con un 1-0 vamos a festejar todos”.

Por su parte, Ronald Raldes resaltó el nivel del plantel actual. “Nos sentimos muy bien representados, es una camada muy buena. Si llegamos al Mundial, todos a comprar pasajes”, expresó.

En la misma línea, Ronald Arana subrayó el compromiso del grupo. “Hay jugadores talentosos y comprometidos. Todos estamos ilusionados y enviando buena energía desde Bolivia hasta donde están concentrados”, indicó.

La expectativa crece con el paso de las horas. Entre cábalas, reuniones y pronósticos, un mensaje se repite en todo el país: hoy, Bolivia tiene que ganar.

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