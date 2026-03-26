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“¡Hoy se gana porque se gana!”: el pálpito de los bolivianos previo al duelo de La Verde ante Surinam

El respaldo no solo llega desde la hinchada. Exjugadores de la selección boliviana también manifestaron su confianza en el equipo y en la posibilidad de avanzar a la siguiente fase.

Charles Muñoz Flores

26/03/2026 13:38

El pálpito de los bolivianos antes del duelo de La Verde ante Surinam. FOTOS: La Verde-FBF. Composición CHMF.

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A pocas horas del partido de repechaje entre Bolivia y Surinam, que se disputará este viernes a las 18:00, el optimismo se apodera de los hinchas, quienes confían en una victoria de La Verde.

En distintos puntos de la ciudad, ciudadanos expresaron su respaldo a la selección nacional y coincidieron en un mismo sentimiento: Bolivia ganará y lo hará con goles. Entre los nombres más mencionados destaca el de Miguelito Terceros, en quien depositan gran parte de la esperanza ofensiva.

“Yo me pinto por Miguelito, golazo va a hacer”, “Yo me pinto por Bolivia”, “Yo me pinto por la selección”, fueron algunas de las frases que reflejan el entusiasmo de la población.

Los pronósticos también apuntan a un marcador favorable. “Hoy se gana porque se gana. Goles de Miguelito”, “Vamos a ganar 2 a 1”, “Gol de Miguelito”, señalaron varios hinchas, quienes incluso ya organizan reuniones para seguir el encuentro. “Vamos a ver el partido en la casa de unos amigos. Mi pálpito es 2-1, con gol de Miguelito”, comentó una vecina.

El respaldo no solo llega desde la hinchada. Exjugadores de la selección boliviana también manifestaron su confianza en el equipo y en la posibilidad de avanzar a la siguiente fase.

El exarquero José Carlos ‘Gato’ Fernández destacó la importancia del encuentro y la oportunidad que tiene esta generación. “Como todos los bolivianos, estamos muy ilusionados. Estos chicos tienen que sentirse privilegiados. Es un partido definitorio que te acerca a un Mundial”, afirmó. En cuanto al resultado, fue claro: “Con un 1-0 vamos a festejar todos”.

Por su parte, Ronald Raldes resaltó el nivel del plantel actual. “Nos sentimos muy bien representados, es una camada muy buena. Si llegamos al Mundial, todos a comprar pasajes”, expresó.

En la misma línea, Ronald Arana subrayó el compromiso del grupo. “Hay jugadores talentosos y comprometidos. Todos estamos ilusionados y enviando buena energía desde Bolivia hasta donde están concentrados”, indicó.

La expectativa crece con el paso de las horas. Entre cábalas, reuniones y pronósticos, un mensaje se repite en todo el país: hoy, Bolivia tiene que ganar.

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