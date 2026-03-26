La hoja de coca ya dio su veredicto sobre el Bolivia vs Surinam: esta es la predicción

A pocas horas del decisivo encuentro entre Bolivia y Surinam, los pronósticos no solo llegan desde el análisis deportivo. También emergen desde la tradición.

En esta ocasión, la hoja de coca —símbolo milenario de la cultura andina— fue consultada para anticipar el resultado del partido, en una práctica que combina espiritualidad, costumbre y fe.

La lectura del yatiri

Un yatiri en Cochabamba realizó la lectura tradicional y dejó un mensaje claro: el partido será muy disputado, pero Bolivia terminará imponiéndose.

Según su interpretación, La Verde ganaría 2 a 1, en un encuentro exigente y cargado de tensión.

Un duelo cerrado… con final feliz

La lectura no solo anticipa un ganador, sino también el desarrollo del partido: un duelo parejo, donde ambos equipos tendrán opciones, pero en el que Bolivia logrará marcar la diferencia.

El resultado, según la hoja de coca, es contundente: victoria boliviana por dos goles contra uno.

Tradición que acompaña al fútbol

Este tipo de prácticas forman parte de la identidad cultural de Bolivia. La lectura de la hoja de coca ha sido utilizada durante siglos en momentos importantes, desde decisiones personales hasta eventos colectivos.

En el fútbol, estas predicciones han ganado protagonismo como una forma simbólica de acompañar la ilusión de los hinchas.

Fe, cultura y esperanza

Más allá del resultado final, la lectura refleja algo que va más allá del deporte:

la conexión entre tradición, identidad y esperanza.

Hoy, Bolivia no solo juega un partido.

También juega con la fe de su gente… y con el respaldo de su historia.

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