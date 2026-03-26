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Un voto por Bolivia: guía para ayudar al escarabajo de la Chiquitania

El escarabajo tigre ornamentado de la Chiquitania avanza en un certamen global de conservación y necesita del voto del público. Aquí te explicamos, paso a paso, cómo ayudar.

Silvia Sanchez

26/03/2026 10:57

Un voto por Bolivia: guía para ayudar al escarabajo de la Chiquitania
Mundo

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Un pequeño insecto se ha convertido en símbolo de la biodiversidad boliviana a nivel internacional. Se trata del Pometon bolivianus, un escarabajo endémico del bosque seco chiquitano que hoy compite en el Uproar Conservation Challenge, un torneo global donde el público decide qué especies avanzan.

Actualmente, el certamen se encuentra en su tercera fase, con 16 especies en competencia. En esta etapa, cada voto es clave.

 

Paso a paso: así puedes apoyar

Apoyar al escarabajo boliviano es sencillo y toma solo unos minutos:

  1. Ingresa al sitio oficial:
     https://uproar.indianapoliszoo.com/

  2. Busca al escarabajo boliviano
    Aparece como Pometon bolivianus.

  3. Emite tu voto
    Sigue las instrucciones de la página para completar el proceso.

  4. Comparte el enlace
    Puedes multiplicar el apoyo enviándolo a amigos, familiares o en redes sociales.

¿Por qué es importante tu voto?

Este concurso no es solo simbólico. El Uproar Conservation Challenge, organizado por el Zoológico de Indianápolis, otorga más de 55.000 dólares para proyectos de conservación, incluyendo un premio principal de 10.000 dólares para la especie ganadora.

Cada voto no solo ayuda al escarabajo a avanzar en la competencia, sino que también respalda iniciativas reales para proteger su hábitat.

Un tesoro poco conocido de Bolivia

El Pometon bolivianus fue registrado científicamente en 2020, tras investigaciones del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado junto a especialistas internacionales.

Destaca por su llamativa apariencia:

  • Cabeza verde tornasol

  • Líneas negras contrastantes

  • Cuerpo de color naranja brillante

Más allá de su belleza, su presencia es frágil y poco estudiada, lo que hace urgente su conservación.

El único representante boliviano

Actualmente, es la única especie que representa a Bolivia en el certamen. Aunque otras especies como la rana gigante del lago Titicaca participaron inicialmente, no lograron avanzar.

Por eso, el respaldo del público es clave en esta fase decisiva.

El tiempo corre

Las votaciones comenzaron el 16 de marzo y la final se realizará el 4 de abril. El certamen entra en su etapa más importante, donde cada apoyo puede marcar la diferencia.

Un voto que va más allá

Apoyar a este escarabajo no es solo ayudar a un insecto.

Es apoyar:

  • La biodiversidad boliviana

  • Los bosques de la Chiquitania

  • Los esfuerzos de conservación

  • El futuro de especies únicas

Vota aquí: https://uproar.indianapoliszoo.com/

Mira la programación en Red Uno Play

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