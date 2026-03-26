Un voto por Bolivia: guía para ayudar al escarabajo de la Chiquitania

Un pequeño insecto se ha convertido en símbolo de la biodiversidad boliviana a nivel internacional. Se trata del Pometon bolivianus, un escarabajo endémico del bosque seco chiquitano que hoy compite en el Uproar Conservation Challenge, un torneo global donde el público decide qué especies avanzan.

Actualmente, el certamen se encuentra en su tercera fase, con 16 especies en competencia. En esta etapa, cada voto es clave.

Paso a paso: así puedes apoyar

Apoyar al escarabajo boliviano es sencillo y toma solo unos minutos:

Ingresa al sitio oficial:

https://uproar.indianapoliszoo.com/ Busca al escarabajo boliviano

Aparece como Pometon bolivianus. Emite tu voto

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Puedes multiplicar el apoyo enviándolo a amigos, familiares o en redes sociales.

¿Por qué es importante tu voto?

Este concurso no es solo simbólico. El Uproar Conservation Challenge, organizado por el Zoológico de Indianápolis, otorga más de 55.000 dólares para proyectos de conservación, incluyendo un premio principal de 10.000 dólares para la especie ganadora.

Cada voto no solo ayuda al escarabajo a avanzar en la competencia, sino que también respalda iniciativas reales para proteger su hábitat.

Un tesoro poco conocido de Bolivia

El Pometon bolivianus fue registrado científicamente en 2020, tras investigaciones del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado junto a especialistas internacionales.

Destaca por su llamativa apariencia:

Cabeza verde tornasol

Líneas negras contrastantes

Cuerpo de color naranja brillante

Más allá de su belleza, su presencia es frágil y poco estudiada, lo que hace urgente su conservación.

El único representante boliviano

Actualmente, es la única especie que representa a Bolivia en el certamen. Aunque otras especies como la rana gigante del lago Titicaca participaron inicialmente, no lograron avanzar.

Por eso, el respaldo del público es clave en esta fase decisiva.

El tiempo corre

Las votaciones comenzaron el 16 de marzo y la final se realizará el 4 de abril. El certamen entra en su etapa más importante, donde cada apoyo puede marcar la diferencia.

Un voto que va más allá

Apoyar a este escarabajo no es solo ayudar a un insecto.

Es apoyar:

La biodiversidad boliviana

Los bosques de la Chiquitania

Los esfuerzos de conservación

El futuro de especies únicas

Vota aquí: https://uproar.indianapoliszoo.com/

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