Con Miguelito al frente: la probable alineación de Bolivia en el repechaje mundialista

Bolivia enfrenta a Surinam en un partido clave por el repechaje rumbo al Mundial 2026, luego de haber finalizado en el séptimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas. La Verde está obligada a ganar para seguir en carrera y, de lograrlo, enfrentará a Irak el próximo martes por el ansiado boleto mundialista.

Será un duelo de pronóstico abierto, cargado de tensión y expectativas, en el que dos selecciones pondrán en juego mucho más que un resultado: su lugar en la historia.

Confianza e ilusión en el equipo de Villegas

El equipo dirigido por Óscar Villegas llega a Monterrey tras una intensa preparación, con la convicción de demostrar que Bolivia puede competir más allá de la altura.

El plantel muestra confianza y apuesta por su experiencia ante rivales exigentes, aunque enfrente tendrá a un equipo incómodo y físicamente competitivo.

Uno de los temas más comentados en la previa fue la ausencia de Marcelo Moreno Martins, quien había salido del retiro con la ilusión de volver a la selección. Finalmente, el delantero no fue convocado.

En contrapartida, el entrenador mantiene la base que ilusionó en las Eliminatorias, con nombres como Gabriel Villamil, Miguel Terceros “Miguelito” y Ramiro Vaca como piezas clave en el esquema.

Un rival con roce europeo

Surinam llega con una característica que lo hace especialmente peligroso: la mayoría de sus jugadores militan en clubes europeos, lo que les da ritmo competitivo y experiencia en ligas de alto nivel.

Figuras como Sheraldo Becker y Joël Piroe en ataque, junto con Etienne Vaessen en el arco y Ridgeciano Haps en defensa, convierten al equipo en un rival sólido, capaz de marcar diferencias en momentos clave.

Además, el conjunto dirigido por Stanley Menzo (Ten Cate en tu texto original) ya demostró su capacidad competitiva en la fase previa, superando a selecciones como Guatemala y El Salvador.

Posibles alineaciones

Bolivia

Viscarra; Medina, Torres, Arroyo, Fernández; Villamil, Villarroel, Cuéllar; Miguelito, Nava y Monteiro.

Surinam

Vaessen; Balker, Abena, Pinas; Haps, Boëtius, Bogarde, Paal; Becker, Margaret y Piroe.

Un partido para creer

Bolivia no solo juega un partido: juega por volver a un Mundial, por romper una larga espera y por demostrar que está lista para competir al más alto nivel.

Esta noche, la ilusión de todo un país estará en cancha.

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