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“Sudamérica está con ustedes”: El mensaje de Conmebol a Bolivia antes del duelo decisivo

A horas del partido decisivo ante Surinam, Bolivia recibe un respaldo que trasciende fronteras: todo un continente se une detrás de La Verde.

Silvia Sanchez

26/03/2026 9:27

“Sudamérica está con ustedes”: el poderoso mensaje de la Conmebol que impulsa a Bolivia
Bolivia

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En la antesala de uno de los partidos más importantes de los últimos años, la Selección de fútbol de Bolivia recibió un impulso que va más allá del fútbol. Desde la Conmebol, el mensaje fue claro: Bolivia no juega sola.

El presidente del organismo, Alejandro Domínguez, expresó un respaldo contundente a La Verde antes del duelo frente a Selección de fútbol de Surinam por el repechaje rumbo al Mundial.

“Representan a todo un continente”

Las palabras de Domínguez encendieron la previa y tocaron la fibra de los hinchas:

“Esa camiseta no representa solo a los bolivianos; representa a todo un continente que nunca dejó de creer”.

El dirigente fue más allá y dejó un mensaje que resume el espíritu del momento:

“Cuando juega uno de los nuestros, jugamos todos”.

 

 

Un partido que puede cambiarlo todo

El encuentro se disputará este jueves en el Estadio BBVA, donde Bolivia buscará dar el primer paso hacia el Mundial.

Si logra imponerse, el equipo avanzará a un duelo definitivo ante Irak, en el que se jugará el boleto a la máxima cita del fútbol.

 

La ilusión también se vive en las calles

El respaldo no solo llegó desde las autoridades del fútbol. La hinchada boliviana también dijo presente con un emotivo “banderazo” que llenó de energía al equipo.

Bolivia no solo juega un partido. Juega por un sueño, por su gente, y ahora también por todo un continente.

 

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