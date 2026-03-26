¡Llegó el gran día! Bolivia se juega todo ante Surinam por el sueño mundialista

La selección de Bolivia enfrentará este hoy a Surinam en Monterrey (México) en un duelo eliminatorio que definirá cuál de los dos equipos seguirá en carrera hacia la Copa Mundial.

El conjunto dirigido por Óscar Villegas llega con una base mixta de juventud y experiencia, con el objetivo de corregir la falta de contundencia ofensiva mostrada en los últimos meses.

Bolivia ocupa el puesto 76 del ranking FIFA y alcanzó esta instancia tras una victoria destacada por 1-0 ante Brasil en septiembre, resultado que le permitió asegurar su lugar en la repesca. Más recientemente, el equipo goleó 3-0 a Trinidad y Tobago, lo que fortaleció la confianza del plantel.

Miguel Terceros, la referencia ofensiva

El mediocampista Miguel Terceros (21 años), jugador del Santos de Brasil, lidera el proyecto deportivo y será una de las principales cartas ofensivas. El cuerpo técnico apuesta por un estilo de juego basado en la armonía colectiva y el disfrute en cancha.

Surinam llega reforzado y con confianza

Aunque se ubica en el puesto 122 del ranking mundial, Surinam presenta una plantilla competitiva con futbolistas formados en Europa, como Joël Piroe (Leeds United) y Melayro Bogarde (LASK Linz).

El equipo dirigido por Hen Ten Cate finalizó segundo en su grupo de la eliminatoria de Concacaf, empatando en ambos encuentros ante Panamá. Su propuesta se centra en el orden defensivo y el contraataque.

Ten Cate se mostró confiado en la previa:

“No creo que Bolivia sea capaz de sorprendernos”, afirmó, aunque reconoció el talento individual del rival.

Lo que está en juego

El ganador de este partido enfrentará el 31 de marzo a Irak, en un duelo cuyo vencedor obtendrá un lugar en la Copa Mundial, integrando el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.

Datos del partido

Estadio: BBVA, Monterrey

Hora: 16:00 (22:00 GMT)

Árbitro: Alireza Faghani (Australia)

Posibles alineaciones

Bolivia:

Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Huquín, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamil, Robson Matheus, Ramiro Vaca, Miguel Terceros; Enzo Monteiro, Juan Godoy, Víctor Abrego.

DT: Óscar Villegas.

Surinam:

Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Shaquille Pinas, Melayro Bogarde; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Sheraldo Becker, Richonell Margaret, Joël Piroe.

DT: Hen Ten Cate.

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