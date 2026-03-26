“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”: choferes acatan paro indefinido en La Paz

Transportistas intensificaron sus medidas de presión en La Paz y El Alto, con la instalación de nuevos puntos de bloqueo y advertencias de radicalizar las protestas. Entre las acciones mencionadas, algunos sectores plantean incluso afectar el funcionamiento del sistema de teleférico.

El principal reclamo se centra en la presunta mala calidad del combustible y la falta de compensación por los daños ocasionados a sus motorizados. Según los conductores, esta situación se mantiene desde hace meses y ha impactado directamente en sus ingresos.

“Esperamos dos o tres días, pero hemos estado más de dos meses sufriendo (…) trabajamos para el banco, tenemos deudas y no estamos generando ingresos”, señaló uno de los transportistas.

Los movilizados también denunciaron que los costos de reparación, limpieza y mantenimiento se han elevado considerablemente. Indicaron que algunos gastos alcanzan entre Bs 4.000 y Bs 7.000, e incluso mencionaron casos en los que fue necesario reemplazar motores.

“Calculamos gastos de Bs 4.000, Bs 5.000, hasta Bs 7.000; incluso algunos han tenido que comprar otro motor. Sales dos semanas y vuelve a arruinarse”, afirmaron.

Además, sostienen que el problema no ha sido resuelto. “Sigue saliendo gasolina en mal estado, no queremos eso”, expresaron.

En medio del conflicto, dirigentes y conductores advirtieron con endurecer las medidas de presión si no reciben respuestas. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias (…) queremos bloquear el teleférico para que no funcione”, indicaron.

Los puntos de bloqueo continúan multiplicándose en ambas ciudades, lo que genera dificultades en la circulación y mantiene en alerta a la población ante posibles afectaciones mayores en las actividades cotidianas.

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