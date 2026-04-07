Ingresan a criadero clandestino en Cochabamba: Hallan 19 perros de raza en jaulas y sin luz solar

La tensión en la zona de Cala Cala llegó a su punto crítico la noche de este lunes. Pasadas las 19:00 horas, y tras una persistente presión de los vecinos y medios de comunicación, la propietaria del inmueble permitió el ingreso del personal de Zoonosis. Lo que encontraron dentro confirmó las peores sospechas: un centro de reproducción masiva de canes que operaba bajo el disfraz de una tenencia particular.

El hallazgo: Explotación y "llanto de dolor"

Aunque la dueña inicialmente afirmó tener solo "10 o 12" perros y negó que fuera un criadero, la inspección técnica contabilizó 19 animales, la mayoría de raza pura (incluyendo Chihuahuas). Diego Prudencio, jefe de Zoonosis, fue tajante al describir la escena:

"Lo que se ve, no se pregunta. Hay perritas gestantes y otras lactando; es evidente que existe una cadena de comercialización. No hay condiciones zoosanitarias: los animales están en jaulas, en ambientes con excesiva humedad y sin acceso a la luz solar", informó Prudencio tras salir del predio.

Vecinos del sector relataron que el sufrimiento de los animales es de larga data. "No es un llanto normal de juego, es un llanto de dolor, hambre e impotencia", afirmó un testigo que visita la zona con frecuencia.

Afectación a la salud pública

La situación no solo vulnera los derechos de los animales, sino que ha alterado la vida de toda la cuadra. La contaminación acústica es tan severa que los residentes de edificios colindantes se vieron obligados a instalar doble vidrio en sus ventanas para poder descansar. Además, los olores emanados por la falta de higiene en los caniles se han vuelto insoportables.

Acciones legales y proceso penal

Zoonosis ha solicitado la intervención inmediata de la Policía para poner a los animales bajo resguardo. Aunque la propietaria es una persona de la tercera edad que asegura haber sido criadora de "perros de concurso" en el pasado, las autoridades señalaron que su edad no la exime de responsabilidad.

Puntos clave del informe preliminar:

Maltrato flagrante: Privación de la libertad de locomoción (comportamiento natural).

Posible Trato Cruel: Se investiga si la procreación masiva y el hacinamiento constituyen un delito penal bajo la figura de trato cruel o biocidio.

Riesgo de ataque: El hacinamiento y el estrés ambiental de los 19 perros representan un peligro para la propia dueña ante una posible reacción instintiva de los animales.

"No vamos a permitir esta explotación animal. Si tenemos que quedarnos hasta la medianoche para asegurar que estos animales estén a buen resguardo, lo haremos", sentenció Prudencio. Se espera que en las próximas horas se determine el destino de los 19 "peludos" y se formalice la denuncia ante el Ministerio Público.

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