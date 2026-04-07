¡Atención viajeros! Bloqueos restringen salidas desde la Terminal Bimodal

La Dirección Departamental de Tránsito informó que varias rutas interdepartamentales desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz se encuentran restringidas debido a bloqueos registrados en el país.

Según el director de Tránsito en la terminal, actualmente solo está habilitada la carretera antigua hacia Cochabamba, la cual también conecta con la ciudad de Sucre. Asimismo, se mantienen operables las rutas hacia el sur del país, como Camiri y Tarija, además de destinos dentro del departamento cruceño como San Ignacio, San Matías y Puerto Suárez.

En contraste, las vías hacia los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí permanecen totalmente bloqueadas, lo que ha obligado a suspender la venta de pasajes hacia esos destinos.

“El departamento de La Paz, Oruro y Potosí se encuentran bloqueados, por lo cual no pueden realizar la venta de pasajes”, señaló la autoridad, quien además indicó que los pasajeros ya fueron informados a través de distintos medios de comunicación.

Respecto a la carretera nueva a Cochabamba, se confirmó que el bloqueo persiste a la altura de Portachuelo, por lo que las autoridades se mantienen en alerta ante cualquier cambio que permita su habilitación.

Desde Tránsito aseguraron que, una vez se levanten las medidas de presión, se comunicará oportunamente a la población sobre la reapertura de las rutas.

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