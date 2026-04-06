TED de Cochabamba entregará credenciales a nuevas autoridades electas este 9 de abril

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba entregará este jueves 9 de abril las credenciales a las autoridades electas en las elecciones subnacionales del pasado 22 de marzo, informó la vocal Lidia Veramendi.

Sostuvo que de acuerdo con el calendario electoral la entrega está prevista para esa fecha debido a que en el departamento no habrá segunda vuelta y en aplicación del principio de igualdad.

Cochabamba, junto a Potosí y Pando, forma parte de los departamentos que no registraron repetición de votación ni balotaje, por lo que avanzan hacia el cierre del proceso electoral con la entrega de credenciales. Mientras que los departamentos con segunda vuelta recién entregarán los credenciales el 28 de abril.

En total, 389 autoridades departamentales y municipales fueron elegidas en Cochabamba. En el ámbito municipal, se definieron 47 alcaldesas y alcaldes, uno por cada municipio, mediante mayoría simple, quienes ejercerán funciones por un periodo de cinco años, de acuerdo a datos oficiales del TED.

Asimismo, se eligieron 307 concejalas y concejales, cada uno con su respectivo suplente. La cantidad de concejales varía según el municipio y su elección se realizó bajo el sistema de representación proporcional, en listas separadas de las candidaturas a alcalde o alcaldesa.

Con la entrega de credenciales, las autoridades electas quedarán habilitadas para asumir sus funciones conforme a lo establecido por ley.

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