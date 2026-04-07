Arrancó la gala de eliminación: Nickole brilló y emocionó al jurado

La gala de eliminación de La Gran Batalla – Duelo de Voces ya está en marcha y la tensión se siente en el escenario más grande de la televisión boliviana.

La primera en enfrentarse al momento decisivo fue Nickole Vargas, quien abrió la noche con una interpretación cargada de emoción.

Una balada para convencer

La participante eligió el tema “Ya lo sé que tú te vas”, de Natalia Jiménez, apostando por una balada que permitió mostrar el color y la sensibilidad de su voz.

La reacción del jurado

El jurado valoró positivamente su presentación.

Diego Ríos destacó la interpretación y fue claro en su postura:

“Te queda muy bonita la canción, sale el color de tu voz. Para mí ha sido una linda presentación”.

Por su parte, Alenir Echeverría aseguró que fue su mejor actuación hasta ahora:

“Para mí, una de tus mejores interpretaciones. Más allá de algunos problemas de afinación, me gustaron los arreglos y el sentido de tu voz”.

Un renacer en el escenario

El jurado también coincidió en que la participante logró reconectarse con su esencia artística.

Tito Larenti señaló:

“Creo que esta noche te pudiste encontrar nuevamente”.

Mientras que Marco Veizaga destacó la elección del tema:

“Me ha encantado la versión. Es fundamental que un artista se sienta completo con lo que hace, y esta noche lograron un buen resultado”.

La noche recién comienza

Nickole ya dejó su huella en el escenario, pero la decisión final aún está abierta.

La gala de eliminación continúa… y todo puede pasar.

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