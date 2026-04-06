Tremendazos buscan hacer historia como coronadores del Carnaval 2027

La comparsa Tremendazos, oficialmente coronadores del Carnaval cruceño 2027, ya comenzó con los preparativos para la fiesta grande de Santa Cruz. Alejandro Sanguino y Diego Parada visitaron El Mañanero y confirmaron que el trabajo ya arrancó, con una planificación que se extenderá durante todo el año.

Su designación se dio tras un proceso en la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras, donde lograron un respaldo contundente: 328 votos a su favor, consolidando su nombramiento como coronadores. “Tenemos el apoyo de muchas comparsas para coronar”, destacaron.

Incluso comparsas que inicialmente estaban en carrera decidieron sumarse al proyecto de los Tremendazos, fortaleciendo aún más la propuesta que buscan llevar adelante para el 2027.

De cara al calendario, adelantaron que el Corso está previsto para el 6 de febrero, lo que implica una agenda más ajustada.

Por ello, desde ya trabajan en todos los detalles, incluida la elección de la reina del Carnaval 2027, cuyo lanzamiento oficial será en septiembre, aunque el proceso de búsqueda ya está en marcha.

“Queremos hacer un carnaval que quede en la historia”, afirmaron, subrayando la responsabilidad que implica ser coronadores de la fiesta más importante de los cruceños.

Además, resaltaron el rol clave de las “Tremendazas”, quienes forman parte activa de la organización y acompañan cada etapa del proceso.

Con el título de coronadores del Carnaval 2027 y una agenda apretada, los Tremendazos se alistan para ofrecer una fiesta inolvidable. La cuenta regresiva ya comenzó.

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