Tradición y amistad: los Haraganes celebraron sus 58 años junto a los Tremendazos

La alegría y la tradición se mezclaron este fin de semana cuando la comparsa Tremendazos visitó a los Haraganes, en el marco de la celebración de sus 58 años de trayectoria en el carnaval cruceño. La visita estuvo cargada de emoción, recordando la amistad y los lazos que unen a varias generaciones de comparseros.

“Nos sentimos muy contentos, emocionadísimos, porque los hemos visto crecer con nosotros el carnaval, acompañando a sus padres y haciéndonos amistad desde niños”, expresó el presidente de los Haraganes, Chacho Kreidler.

La visita no solo celebró la historia de los Haraganes, sino también el vínculo intergeneracional que caracteriza al carnaval cruceño.

Desde los Tremendazos mostraron su gratitud y orgullo por poder visitar a la comparsa amiga.

“Para nosotros es un honor estar visitando a los Haraganes, 58 años de trayectoria. muchos de nuestros padres son parte de ellos y con los Haraganes Jrs. somos comparsa muy amigas que tenemos un proyecto conjunto los Tremendazos coronadores 2027 y los Haraganes Jrs. 2028 entonces agradecidos por la invitación", dijo Joaquín Pereyra.

Durante la noche, la emoción se sintió en cada palabra y en cada saludo. “Me siento en casa porque llego y me encanta ver a primos y amigos de mi familia. Me siento acogida y feliz de estar acá. ¡Fuerza, Haraganes!”, expresó la reina de los Haraganes Jrs. Guadalupe I.

Con la energía de la tradición y la emoción de las nuevas generaciones, los Haraganes y los Tremendazos dejaron claro que el carnaval cruceño sigue más vivo que nunca, celebrando la historia y proyectando nuevas coronas para los años venideros.

