Juliana Guzmán fue coronada como reina de los 'Mañanerazos'

Con banda en vivo, comparsas invitadas y un set convertido en fiesta, Juliana Primera fue coronada oficialmente como reina de los Mañanerazos.

La coronación estuvo a cargo de la Reina del Carnaval Cruceñ Camila I, quien destacó que la elección fue acertada y que Juliana representa la alegría y el carisma que caracterizan al programa.

El anuncio se hizo entre aplausos y el tradicional grito de “¡Fuerza Mañanerazos!”, que marcó el inicio simbólico de su reinado.

Ya con la corona, Juliana expresó su emoción y compromiso con el título: “Ser reina de la comparsa Mañanerazos implica demostrar alegría, perseverancia y amor por la gente. Me comprometo a llevar esa felicidad todas las mañanas a sus casas”.

La nueva soberana también agradeció al equipo del programa y a su comparsa, asegurando que asume el reinado con responsabilidad y entusiasmo.

Entre música, flores y muestras de afecto, Juliana I inició oficialmente su reinado, en un ambiente que confirmó que el espíritu carnavalero ya se vive con fuerza en el Mañanero.

Mira la programación en Red Uno Play