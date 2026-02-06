Carnaval 2026: Realizarán controles para el cuidado del agua

En pleno desarrollo de las actividades en el país por el carnaval, desde el Viceministerio de Recursos Hídricos, Riego, Agua Potable y Saneamiento Básico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, se emitió una resolución ministerial N.º 075/2026 que instruye a los gobiernos subnacionales realizar controles por el mal uso y derroche de agua en esta temporada; así lo anunció la viceministra Viviana Mariscal.

“Es cierto que el Carnaval son días donde la alegría y la cultura se derrochan en diferentes formas; sin embargo, el cambio climático y la situación actual nos lleva a emitir una resolución para el uso restrictivo del agua de consumo humano para otros usos que no sea este”. mencionó Mariscal.

En este sentido, señaló que son las gobernaciones y alcaldías las que deben realizar los controles en sus jurisdicciones para evitar el derroche del líquido elemento.

La autoridad convocó a la población a poder realizar el uso responsable de este insumo por el contexto nacional y mundial sobre las reservas de agua y la crisis climatológica que atravesamos. Desde los gobiernos nacionales y subnacionales se inicia una campaña de concientización sobre la importancia del tema.

No se descartan sanciones a las personas que sean encontradas vendiendo globos con agua, utilizando la manguera para mojar a los transeúntes.

