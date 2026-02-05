Más de 7.000 policías serán desplegados por el Carnaval en Oruro y el país

Con énfasis en la prevención de delitos, el control del consumo excesivo de alcohol y la protección de visitantes y periodistas, la Policía Boliviana activará un operativo integral a nivel nacional durante las festividades de Carnaval, que incluirá presencia reforzada en Oruro, carreteras, terminales y fronteras.

El comandante de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, explicó que el objetivo central del despliegue no es solo el resguardo físico, sino la generación de un clima de tranquilidad para la población y los turistas.

“Para la Policía es fundamental generar un ambiente de seguridad, tranquilidad y confianza a los visitantes”, afirmó.

El plan contempla un contingente especial en Oruro, principal epicentro de las celebraciones, además de operativos simultáneos en el resto del país.

“Más de 4.000 efectivos estarán cumpliendo funciones de seguridad en Oruro, y adicionalmente tendremos 3.000 policías en distintos puntos del país intensificando los controles en terminales y carreteras”, precisó Sokol.

Enfoque preventivo frente a excesos y violencia

Uno de los ejes del operativo será la prevención de hechos de violencia asociados al consumo excesivo de alcohol, una problemática recurrente durante estas fechas. Para ello, se contará con la participación activa de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

“Entendemos que, en estas fiestas, además de la alegría, se generan excesos que nos preocupan como Policía. La Felcv va a estar en todos los ambientes generando conciencia para evitar estos hechos”, señaló el comandante.

Refuerzo de controles migratorios y fronterizos

El operativo también incluye el endurecimiento de controles migratorios, especialmente ante el incremento del ingreso de visitantes extranjeros durante el Carnaval.

“Vamos a intensificar el control del flujo de personas que ingresan al país, ya que en estas fechas también llegan personas que buscan aprovechar estos eventos para cometer actividades delictivas”, advirtió Sokol.

Carnaval Seguro y garantías para el trabajo periodístico

Desde el Ejecutivo, la ministra de Turismo y Gastronomía, Cinthya Yáñez, destacó que el operativo responde a una estrategia conjunta para garantizar un “Carnaval Seguro”, con acciones coordinadas entre su cartera y la Policía Boliviana.

“Estamos tomando una serie de acciones para que esta fiesta se celebre con seguridad y tranquilidad, mejorando también la recepción de visitantes nacionales e internacionales”, afirmó.

La autoridad subrayó que este año se ha puesto especial atención en la protección de los trabajadores de la prensa, durante la cobertura de las entradas y actividades carnavaleras.

“Es una prioridad brindar seguridad a los periodistas. Hemos pedido que sea la Policía la que garantice su libre trabajo en todas las rutas y entradas del carnaval, siempre que estén debidamente acreditados”, puntualizó.

El operativo se activará desde este fin de semana y se mantendrá durante todo el periodo de Carnaval, con el objetivo de reducir riesgos, prevenir delitos y garantizar que la celebración se desarrolle en un ambiente de orden y seguridad.

