Fe y devoción a la Virgen del Socavón: Más de 60 mil bailarines ultiman ensayos para el Carnaval de Oruro

La Capital del Folclore boliviano entró en la cuenta regresiva final. A menos de un mes de la festividad más importante de Bolivia, Oruro ya respira ambiente de carnaval. Las calles se han convertido en escenarios de ensayo donde más de 60,000 bailarines pulen sus pasos para la gran Entrada de Peregrinación del próximo 14 de febrero, reafirmando su promesa de fe ante la Virgen del Socavón.

Cultura y devoción en cada paso

La ciudad comienza a latir con fuerza al ritmo de las 20 especialidades de danza que componen el Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Desde las tradicionales diabladas hasta las crecientes fraternidades de salay, el sentimiento es unánime: la devoción es el motor de la fiesta.

"Somos de la alta tierra de los Urus, somos quirquinchos y diablos de corazón", afirma un integrante de una de las emblemáticas diabladas. Por su parte, la morenada también muestra su poderío con bailarines que llegan desde distintos puntos del país. "Vengo de La Paz por devoción hacia la Virgen del Socavón; agradecida a esta tierra orureña que nos recibe todos los años", destaca Nilda, una de las miles de promesantes.

Logística y cifras de la "Obra Maestra"

El secretario de Culturas de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, detalló la magnitud de esta gestión 2026:

Recorrido: Se mantienen los 4 kilómetros de ruta, con la Avenida del Folclore como punto neurálgico.

Protagonistas: Participarán 52 conjuntos afiliados a la ACFO, acompañados por cerca de 16,000 músicos .

Impacto económico: Se prevé una inyección de 400 millones de bolivianos, gracias a la llegada de al menos 500,000 visitantes.

Seguridad reforzada

Para este año, la municipalidad ha enfatizado en el control y la integridad del público. Se ha previsto la instalación de galerías de hasta dos pisos bajo una supervisión técnica rigurosa.

En cuanto al orden público, se coordinó un despliegue masivo: "Se van a movilizar algo más de 5,000 policías y más de mil efectivos militares de la Segunda División entre soldados y oficiales", aseguró Vásquez, confirmando que la seguridad es la prioridad para garantizar que la peregrinación sea un éxito total.

Oruro está listo para recibir al mundo este 14 y 15 de febrero, en una muestra inigualable de misticismo, tradición y orgullo boliviano.

