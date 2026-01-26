Cochabamba vive el Carnaval más largo de Bolivia: fiesta, danza y tradición hasta marzo

Cochabamba vivirá un Carnaval único y extendido, considerado el más largo del país. La Gobernación presentó oficialmente el cronograma de actividades que se desarrollarán en las 16 provincias, resaltando las tradiciones y costumbres de cada municipio.

El gobernador Humberto Sánchez invitó a la población a disfrutar de la fiesta “derrochando colorido, alegría y música, pero también cuidando el medio ambiente. "Ya no podemos derrochar el agua, hay que derrochar los colores y la alegría”, aseguró.

Por su parte, la directora de Culturas de la Gobernación, Luz Ordóñez, detalló que las celebraciones se extenderán hasta la última semana de marzo.

Entre las actividades se incluyen ferias gastronómicas, la elección de ñustas, entradas tradicionales y el concurso de Takipayanakus, que cerrará la temporada.

“Cada municipio tiene sus propias tradiciones y costumbres, y este cronograma refleja esa diversidad. Invitamos a todos a venir a Cochabamba y disfrutar de un Carnaval lleno de color, música y cultura”, concluyó.

Las actividades de cada municipio será difundidas por las redes sociales de la Gobernación de Cochabamba.

