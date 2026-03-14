Despliegan múltiples operativos policiales tras la captura de Marset en Santa Cruz

La captura de Sebastián Marset ha desatado una ola de operativos simultáneos entre la Fiscalía y la Policía Boliviana para desarticular su red logística. Actualmente, las fuerzas del orden concentran sus esfuerzos en El Urubó, específicamente en la exclusiva zona Villa Bonita de la capital cruceña.

En el interior de uno de los inmuebles intervenidos se encuentra el fiscal Julio César Porras liderando las pesquisas junto a grupos tácticos. Se espera que en los próximos minutos otras autoridades de alto rango brinden declaraciones oficiales sobre los hallazgos en este sector.

Información extraoficial apunta a que el objetivo principal de estas incursiones es la localización de armamento pesado y documentación clave. Estos trabajos de inteligencia se ejecutan de manera continua en diferentes puntos estratégicos de la ciudad de Santa Cruz.

Este despliegue es el resultado de un megaoperativo iniciado la madrugada de este viernes 13 de marzo. Tras casi tres años de permanecer prófugo, el narcotraficante uruguayo finalmente fue interceptado por las fuerzas de seguridad.

La detención se concretó en un domicilio ubicado en el barrio Las Palmas, en la zona oeste de la capital cruceña. Imágenes exclusivas muestran el intenso movimiento policial que rodeó la vivienda donde el denominado "Rey del Sur" buscaba resguardo.

El Ministerio de Gobierno ha confirmado que las operaciones no cesarán hasta asegurar todos los vínculos del uruguayo en el país. Santa Cruz permanece bajo una estricta vigilancia mientras se procesan las evidencias recolectadas en los inmuebles allanados.

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