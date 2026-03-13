Megaoperativo sorprende a Santa Cruz: ¿Dónde está Sebastián Marset?

Un amplio operativo policial se desplegó cerca de las 03:00 de este viernes en inmediaciones del Mercado Abasto, en la zona del tercer anillo de Santa Cruz de la Sierra, cerca del sector de Las Palmas, al sur de la ciudad.

En el operativo participan efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), quienes se desplazaron al lugar con equipo táctico, armas de grueso calibre y chalecos antibalas.

Expectativa entre vecinos

El despliegue policial generó expectativa entre los vecinos de la zona, quienes observaron la presencia de varios efectivos y vehículos oficiales recorriendo las calles cercanas al mercado durante la madrugada.

Las imágenes y reportes del operativo comenzaron a circular rápidamente, despertando atención debido al alto número de uniformados movilizados en el sector.

Posible relación con la búsqueda de Marset

De manera preliminar, se presume que las acciones podrían estar relacionadas con la búsqueda de personas presuntamente vinculadas al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los prófugos más buscados en la región.

Hasta el momento, la Policía Boliviana no emitió un informe oficial sobre los resultados del procedimiento.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden mayores detalles sobre el operativo y las acciones realizadas en la zona.

