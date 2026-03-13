Policía mantiene controles y cierre de calles en operativo por Sebastián Marset

Un fuerte operativo policial desplegado desde la madrugada de este viernes en la zona del antiguo mercado Abasto, en la ciudad de Santa Cruz, mantiene varias calles bajo control de seguridad mientras se aguarda un informe oficial sobre la presunta captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

De acuerdo con el reporte policial, el operativo comenzó aproximadamente a las 02:30 de la madrugada y fue ejecutado por unidades especializadas, con el apoyo de efectivos de Radiopatrulla 110 y personal policial que se encargó de los controles preventivos y el resguardo de la zona.

Un jefe policial explicó que el personal que se encuentra en el lugar cumple tareas de apoyo y control perimetral.

“Nosotros siempre como Policía coordinamos con las unidades especializadas. Estamos apoyando de manera preventiva, realizando cortes de vías y controles para precautelar la seguridad de la población”, señaló el coronel consultado.

Durante las primeras horas de la mañana se registraron restricciones en el ingreso y salida de vehículos, además de controles a las personas que ingresaban al sector. Los vecinos debían presentar documentos de identificación para poder acceder a sus viviendas, como parte de las medidas de seguridad.

“La gente que ingresa se somete a una requisa especial. Todo en virtud de su seguridad”, agregó la autoridad policial.

Con el paso de las horas, el tránsito peatonal y el ingreso de vecinos comenzó a normalizarse de forma gradual, aunque los controles continúan mientras el operativo sigue en desarrollo.

De manera preliminar, se informó que en el lugar se habría confirmado la presencia y captura de Marset, uno de los narcotraficantes más buscados de la región. Sin embargo, aún se espera el informe oficial del Comando Departamental de Santa Cruz para confirmar el resultado del operativo.

