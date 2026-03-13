Investigan venta ilegal de prótesis cardíacas de la CNS

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga la presunta venta ilegal de prótesis cardíacas pertenecientes a la Caja Nacional de Salud (CNS), un hecho que involucra a tres personas y que actualmente continúa en proceso de investigación.

El comandante departamental de la Felcc, Henry Pinto, informó que inicialmente dos personas fueron aprehendidas y una arrestada, quienes posteriormente fueron sometidas a audiencia cautelar.

Tras la determinación judicial, dos de los implicados recibieron detención domiciliaria, mientras que una tercera persona fue liberada, aunque el proceso investigativo sigue en curso.

Ocho prótesis secuestradas

Durante las investigaciones, la Policía logró secuestrar al menos ocho prótesis valvulares cardíacas, las cuales presuntamente habrían sido sustraídas de depósitos de la Caja Nacional de Salud y comercializadas de forma ilegal.

La autoridad policial señaló que aún no se ha establecido el monto del daño económico, ya que será necesario revisar los inventarios de la institución para determinar si existen más equipos médicos que hayan salido irregularmente.

“Seguramente se va a realizar la revisión de inventarios para establecer si hay más prótesis o equipos que hayan sido obtenidos de manera ilegal”, explicó Pinto.

Continúan las investigaciones

El comandante de la Felcc indicó que las pesquisas continuarán con la toma de declaraciones, registros en los lugares vinculados al caso y el secuestro de nuevas evidencias, con el objetivo de esclarecer cómo estos dispositivos médicos salieron de los depósitos de la CNS.

