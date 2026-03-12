Un motoladrón arrebató el celular a una joven en pleno centro de la ciudad de Cochabamba. El hecho se registró en la calle España y quedó captado por cámaras de seguridad de un vehículo de la zona.

Según las imágenes, el delincuente se acercó a bordo de una motocicleta y, en cuestión de segundos, le quitó el teléfono a la víctima antes de huir del lugar. Tras el robo, la joven intentó perseguir al sujeto con la esperanza de recuperar su celular, pero el ladrón logró escapar.

Vecinos del sector, especialmente de las calles España y Juan de la Reza, expresaron su preocupación por la creciente inseguridad y pidieron mayor presencia policial y patrullaje en la zona.

“Es peligroso, vienen delincuentes y hay mucha inseguridad”, señaló uno de los residentes del lugar.

Los vecinos también indicaron que los antisociales aprovechan la falta de vigilancia para cometer robos a transeúntes, por lo que solicitaron a las autoridades reforzar los controles para evitar nuevos hechos delictivos.

