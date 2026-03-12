TEMAS DE HOY:
Aprenhensión Entel Acusados de violación a menor Narcotráfico

Uno decide

Branko Marinkovic se atribuye ganador del debate a la Gobernación de Santa Cruz

El candidato asegura que su calma y claridad de propuestas lo posicionaron por encima de los ataques. 

Miguel Ángel Roca Villamontes

12/03/2026 14:25

Santa Cruz, Bolivia

Un día después del debate entre candidatos a la Gobernación de Santa Cruz, el postulante por Demócratas, Branko Marinkovic, se atribuyó la victoria del encuentro, que estuvo marcado por la presentación de planes de gobierno similares y algunos cruces personales entre los participantes.

He sido muy claro con mi propuesta, con lo que queremos para el departamento de Santa Cruz, y lo hice de manera calmada, sin insultar. Eso demuestra que mi gestión va a ser usando la cabeza y no hormonal”, afirmó Marinkovic al evaluar su participación en el debate.

El candidato también señaló que cuando sus contrincantes lo calificaron como un “buen senador” durante el intercambio de preguntas, evidenciaron el respeto hacia el trabajo que, según dijo, viene realizando en la Cámara de Senadores de Bolivia.

Nadie atacó el plan económico, nadie se atrevió a ir a una discusión conmigo en lo económico, porque saben que lo manejo muy bien”, sostuvo.

Respecto a los cuestionamientos sobre su función actual como senador mientras es candidato, Marinkovic aseguró que la normativa vigente lo permite y recordó que la candidata a vicegobernadora de Juan Pablo Velasco, Paola Aguirre, actualmente también ejerce como asambleísta departamental.

 

