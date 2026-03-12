Viscarra se recupera y se suma a la pelea por el arco de la Verde

El arquero Guillermo Viscarra aseguró que ya se encuentra totalmente recuperado de la lesión que sufrió en la Copa Libertadores y que está a disposición del entrenador Óscar Villegas para defender el arco de la Bolivia. El portero también de Alianza Lima del Perú, entrena a la par con sus compañeros, de cara al duelo de este domingo contra Trinidad y Tobago.

El guardameta, que milita en Alianza Lima, sufrió la molestia física durante el partido ante Club 2 de Mayo de Paraguay, pero aseguró que su recuperación fue favorable y que ya entrena con normalidad junto al plantel nacional.

“He estado trabajando muy bien desde la anterior semana y estos días en la selección también. La motivación es gigante y se sobrepone a cualquier dificultad que pueda haber. Estamos tratando de que solo entre energía positiva al grupo”, expresó el arquero.

La recuperación de Viscarra abre una disputa saludable por la titularidad con Carlos Lampe, uno de los referentes del equipo nacional, en una posición clave de cara a los próximos compromisos.

El guardameta también manifestó que espera tener minutos en el amistoso frente a Trinidad and Tobago national football team, que se disputará este domingo, como preparación para el decisivo encuentro del repechaje.

Viscarra no ocultó la ilusión que existe dentro del plantel por lograr la clasificación al Mundial cuando Bolivia enfrente a Suriname national football team el próximo 26 de marzo desde las 19:00 en Monterrey, Mexico.

“Estamos realmente positivos y confiados en que podemos lograrlo. El Mundial podría cambiar la vida de todos nosotros y también darle una alegría enorme al país”, afirmó.

Finalmente, el arquero destacó que la selección vive un momento especial y pidió disfrutarlo con responsabilidad y compromiso.

“La ilusión está intacta. Ojalá que el domingo salgan bien las cosas para que la gente también se ilusione. Este puede ser un mes muy lindo para todos los bolivianos”, concluyó.

