¿Viscarra contra Yamal y CR7? Reportan desde Perú amistoso de Alianza Lima, Vs Barça y Al Nassr

Alianza Lima, donde milita el arquero boliviano Guillermo Viscarra, disputará un partido amistoso contra el Barcelona de España el próximo 21 de diciembre en el Estadio Nacional de Lima. La información fue confirmada por el periodista Giancarlo Granda durante el programa Palabra de Hincha. Sin embargo, el propio club aun no ha emitido ningún comunicado hasta el momento.

El enfrentamiento internacional promete ser una fiesta para los hinchas ‘blanquiazules’, que esperan llenar el recinto limeño en el duelo frente al equipo de Lamine Yamal. Además, Granda adelantó que, si el encuentro resulta un éxito en taquilla, en enero se podría concretar otro amistoso frente al Al Nassr de Cristiano Ronaldo, como parte de la tradicional “Noche Blanquiazul”.

No es la primera vez que surge la posibilidad de ver a CR7 en Perú. En marzo, el periodista Julio Peña ya había señalado que una empresa con presencia en Sudamérica estaba interesada en traer al conjunto árabe para medirse contra Alianza Lima, al considerar que el club es el más atractivo para un duelo de este nivel.

Por otro lado, Alianza Lima aseguró la continuidad de su entrenador Néstor Gorosito, quien firmó contrato hasta 2026 y se mostró entusiasmado por seguir al frente del plantel.

“Estamos sumamente contentos de estar con estos colores y defenderlos”, declaró el DT argentino.

