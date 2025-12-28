¡No es inocentada! Las razones por las que CR7 quiere jugar junto a Messi

Lo que parecía imposible puede dejar de serlo: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi podrían terminar sus carreras jugando juntos. Según Mundo Deportivo, el delantero portugués, a sus 40 años, ha dado órdenes a sus agentes para ofrecerse al Inter de Miami, dejando de lado la histórica rivalidad que lo separa de Messi, e incluso proponiendo cobrar una ficha inferior a la que percibe actualmente en Arabia Saudí.

Según Mundo Deportivo, uno de los principales motivos de CR7 es la espina clavada de no haber jugado nunca con Messi y su deseo de experimentarlo antes de retirarse. Además, el portugués estaría cansado de su experiencia en Arabia Saudí, donde, según el medio, las audiencias de las carreras de camellos superan las de sus partidos, algo que afecta su orgullo.

Otra razón que destaca Mundo Deportivo es la salud de Cristiano: un dermatólogo de prestigio internacional le recomendó cambiar de región debido al sol saudí, indicando que su piel se beneficiaría más del clima de Miami.

Según Mundo Deportivo, CR7 también valora la ciudad por su cultura del fitness y el ‘body building’, donde sabe que su presencia aumentará su número de seguidores. Además, el portugués ve en Miami un trampolín para su posible incursión en el cine de Hollywood, incluso con rumores de participar en la séptima entrega de ‘Terminator’.

Finalmente, según Mundo Deportivo, Cristiano estaría motivado por su obsesión de batir el récord de goles históricos y sabe que Messi es su mayor competencia. Por eso, quiere jugar junto a él, para aprovechar sus asistencias y lanzar faltas y penales de manera estratégica.

Mundo Deportivo señala que CR7 también se siente atraído por la relación con el presidente del club, David Beckham, y por la posibilidad de abrir un museo propio en Miami, donde mostrar sus trofeos y una nueva escultura que refleje mejor su imagen, superando la polémica estatua de Funchal.

Mira la programación en Red Uno Play