Durante la gala de los Globe Soccer Awards celebrada en Dubái, Lamine Yamal fue uno de los protagonistas al recibir el reconocimiento como Mejor Sub-23 de la Liga. En ese contexto, el atacante del Barcelona fue consultado sobre las comparaciones con grandes figuras del fútbol mundial.

El delantero respondió con firmeza:

“No, al final yo creo que es mejor no compararse con nadie. Al final, jugadores como Cristiano Ronaldo han sido grandes porque han querido ser ellos mismos, no querían ser como nadie. Pues yo sigo mi camino y me alejo de eso. Sobre mí, quiero que sepan que en mi casa manda mi madre y ya está”.

Con apenas 17 años, Lamine Yamal continúa consolidándose como una de las mayores promesas del fútbol europeo, mientras transmite un mensaje de madurez y autenticidad que acompaña su destacado presente deportivo.

