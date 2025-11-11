La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) brindó un duro comunicado para explicar la liberación de Lamine Yamal de la concentración de la selección española para los partidos ante Georgia y Turquía.

Según el comunicado, el jugador se sometió a un procedimiento médico en la mañana del lunes 10 de noviembre sin previo aviso al cuerpo médico de la selección, lo que llevó a la federación a tomar la decisión de retirarlo de la convocatoria para proteger su salud.

El malestar en la RFEF surge porque consideran que el Barcelona podría haber informado con anticipación sobre la baja del joven talento. El club catalán, por su parte, argumenta que debía proteger al jugador y ponerlo bajo tratamiento especializado para su pubalgia, una lesión que “aparece y desaparece, pero no le permite jugar en plenitud”, similar a la situación de Nico Williams en la selección española.

El doctor belga Ernes Schilders, especialista en cirugía de pubalgia, se encuentra en Barcelona para supervisar el tratamiento de Lamine, que será no invasivo para no comprometer su participación en el Mundial dentro de siete meses. La tensión entre la RFEF y el Barcelona también involucró al seleccionador Luis de la Fuente y al técnico azulgrana Hansi Flick, quienes mantuvieron discrepancias sobre la gestión del jugador en convocatorias anteriores.

En su comunicado, los Servicios Médicos de la RFEF detallaron que el procedimiento de radiofrecuencia se realizó sin comunicación previa y que recibieron la información completa hasta las 22:40 horas del mismo día, con la recomendación de reposo de 7 a 10 días. Por ello, la federación priorizó la seguridad y bienestar de Yamal, liberándolo de la convocatoria y deseándole una pronta recuperación.

