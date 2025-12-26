¡Tragedia en el fútbol! Jugador pierde la vida en Nochebuena tras un fatal accidente

El fútbol de Irlanda del Norte llora la pérdida de Callum McVeigh, talentoso lateral izquierdo de apenas 23 años, quien falleció de manera trágica en Nochebuena. Aunque las circunstancias exactas de su muerte aún no se han confirmado, la noticia ha conmocionado a sus compañeros, clubes y seguidores en todo el mundo.

McVeigh, natural del condado de Down, dejó una huella imborrable en su paso por clubes como Knockbreda, Linfield, Portadown y Killyleagh. Con Knockbreda ganó la Steel and Sons Cup en 2019, levantando el trofeo junto a los actuales internacionales norirlandeses Trai Hume y Dale Taylor. Su última aparición con Killyleagh fue el 13 de diciembre en la victoria 13-1 sobre Clonduff en la Clarence Cup, partido que ahora se recuerda con tristeza y orgullo.

El club Killyleagh expresó su pesar con un emotivo comunicado en redes sociales: “Es con profunda tristeza y el corazón pesado que anunciamos el trágico fallecimiento de nuestro jugador Callum McVeigh. Aunque su tiempo con nosotros fue demasiado corto, dejó una impresión significativa y duradera. Callum siempre será recordado como parte de nuestro club y permanecerá para siempre en nuestros pensamientos. Descansa en paz, Callum”.

Knockbreda también rindió homenaje al jugador, destacando su calidad técnica y versatilidad en 76 apariciones con el club. El capitán Peter McDermott señaló: “Era un excelente futbolista y, lo que es más importante, un amigo aún mejor. Nuestras condolencias, amor y oraciones están con la familia de Callum en este momento tan triste”.

La comunidad más allá del fútbol también lo recuerda con cariño. Inch Flute Band, de la que McVeigh formaba parte, afirmó: “Callum era más que un compañero de banda, era un verdadero amigo para muchos, y su presencia y carácter significaban mucho para todos nosotros. Su pérdida se sentirá profundamente en toda la banda y mucho más allá”.

Otros clubes y academias como Portadown FC, Ards Football Club, Newington FC y Glentoran FC también se unieron a los homenajes, destacando su talento, compromiso y ejemplo para las nuevas generaciones.

Callum McVeigh deja un vacío imposible de llenar y su partida repentina ha dejado consternada a toda la comunidad futbolística de Irlanda del Norte, que ahora recuerda con dolor a un joven que prometía mucho y que siempre será recordado por su talento y su corazón.

Mira la programación en Red Uno Play