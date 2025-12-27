¡Imágenes sensibles! Motociclista pierde la vida tras impactar violentamente con una camioneta (VIDEO)

Un trágico accidente de tránsito se registró la tarde del viernes en Punta del Este, donde un motociclista de 44 años perdió la vida tras colisionar con un vehículo conducido por una mujer argentina. El hecho se produjo en una de las zonas de mayor circulación del balneario.

El choque ocurrió cerca de las 14:00, a la altura de la parada 33 de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco. La víctima se desplazaba en una motocicleta Yamaha YZF-R3 cuando impactó contra un Mercedes Benz con matrícula argentina que cruzaba la calzada. A raíz del violento golpe, el motociclista fue despedido varios metros y cayó sobre el cantero central.

Personal policial y una unidad de emergencia médica acudieron al lugar tras un llamado al 911 y confirmaron el fallecimiento del conductor de la moto. La automovilista, de 44 años, fue atendida por una crisis nerviosa y no presentó lesiones de gravedad.

El test de alcoholemia practicado a la conductora arrojó resultado negativo. Por disposición de la Justicia, fue puesta en libertad, aunque deberá presentarse el próximo lunes ante la Fiscalía Departamental de Maldonado con asistencia legal, mientras continúan las pericias para establecer las responsabilidades.

En paralelo, autoridades locales expresaron su preocupación por el incremento de siniestros viales en el comienzo de la temporada. En las primeras 48 horas de mayor afluencia turística se contabilizaron cerca de 30 accidentes relevantes en la franja costera del departamento, una cifra que genera alerta ante el inminente aumento del ingreso de visitantes.

