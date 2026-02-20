Hombre prende fuego en una gasolinera tras prohibirle fumar y casi provoca una explosión | VIDEO

Una escena que parece sacada de una película, pero ocurrió en la vida real. Un hombre estuvo a punto de provocar una explosión en una gasolinera de Raipur, luego de encender un mechero junto al tanque de su motocicleta tras ser advertido de que no podía fumar en el lugar.

Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del surtidor. En las imágenes se observa cómo el sujeto, aparentemente molesto por la prohibición, prende fuego cerca de la manguera de gasolina, lo que desata llamas inmediatas y genera momentos de pánico.

La rápida reacción de los empleados fue clave para evitar una tragedia mayor. Con extintores lograron controlar el fuego en cuestión de segundos, evitando que las llamas alcanzaran los tanques de combustible.

Testigos aseguraron que la situación pudo haber terminado en una explosión de gran magnitud, considerando la alta inflamabilidad del entorno.

Tras el incidente, el hombre fue detenido por las autoridades locales y enfrenta cargos por poner en riesgo la seguridad pública.

El hecho ha generado indignación en redes sociales, donde miles de usuarios calificaron el acto como irresponsable y extremadamente peligroso.

