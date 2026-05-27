Gerson Palermo ya se encuentra en Brasil tras su expulsión de Bolivia

El peligroso narcotraficante Gerson Palermo ya se encuentra en territorio brasileño tras ejecutarse con éxito su expulsión desde el Estado Plurinacional de Bolivia. La Policía Federal de Brasil recibió este miércoles, en Campo Grande (Mato Grosso do Sul), al peligroso líder criminal que había sido capturado en la capital cruceña.

Esta entrega concreta las proyecciones del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, quien había manifestado ayer: “Estamos trabajando para hacer las diligencias para tener el formulario listo de forma que sea expulsado lo más pronto posible”.

De la Felcn a la Policía Federal

El traslado fue el resultado directo de un operativo de cooperación internacional bilateral entre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de la Policía Boliviana y sus pares brasileños. Previamente, el viceministro Justiniano ya había ponderado esta alianza estratégica al asegurar que “esta información ha sido coordinada con Inteligencia, entre la Policía Boliviana y brasileña”.

Tras cruzar la frontera, los agentes federales condujeron de inmediato al prófugo hacia la Superintendencia Regional de la Policía Federal en Mato Grosso do Sul para los procedimientos de rutina. Con esta entrega se cierra el capítulo de fuga de este miembro clave del Primer Comando de la Capital (PCC).

Destino: Cárcel de máxima seguridad

Las autoridades de Brasil informaron que, una vez concluidas las formalidades legales correspondientes en Campo Grande, Palermo será remitido de forma definitiva al sistema penitenciario federal. En dicho régimen de máxima seguridad quedará bajo estricta disposición de la Justicia para cumplir las condenas que acumulaba por narcotráfico internacional y secuestro.

La detención inicial ocurrió en Santa Cruz, donde se descubrió que el capo mantenía un escondite, sobre lo cual la autoridad boliviana detalló: “No sabemos desde hace cuánto estaba en el país, pero que sí tenía una finca, una propiedad”. Tras haber destruido su tobillera electrónica y permanecer prófugo desde 2020, el criminal que arrastra una sentencia de casi 126 años de prisión finalmente dormirá tras las rejas en su país de origen.

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