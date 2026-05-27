Fue por una extracción dental y terminó con diagnóstico de un agresivo cáncer

Lo que comenzó como una extracción dental de rutina terminó convirtiéndose en una dura batalla por la vida para Kendall Schara, una joven de 21 años y capitana del equipo de voleibol de la Universidad de Wisconsin-Green Bay.

Durante los primeros meses de 2025, Kendall acudió a realizarse la extracción de una muela del juicio, un procedimiento odontológico común. Sin embargo, días después desarrolló una infección en la zona intervenida, situación que preocupó a los médicos por la rápida evolución de su estado de salud.

Los especialistas notaron que su organismo no respondía de manera habitual al tratamiento, por lo que decidieron realizar estudios más profundos. Fue entonces cuando descubrieron que detrás de las complicaciones había una enfermedad grave: leucemia mieloide aguda, un tipo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea, y que suele avanzar de forma rápida.

“Tuve que preguntarme: ¿tengo muchas posibilidades de sobrevivir? Y a los 21 años, no creo que nadie deba hacerse esa pregunta”, expresó la joven durante una entrevista televisiva.

Tras recibir el diagnóstico, Kendall inició tratamiento con quimioterapia en un centro especializado en Chicago, donde recibió atención oncológica inmediata.

Un mes después, los médicos determinaron que necesitaba un trasplante de células madre para mejorar sus posibilidades de recuperación. La búsqueda de un donante compatible fue complicada, hasta que se confirmó que su hermana menor podía ayudarla.

“Fue uno de los momentos más brillantes de este viaje”, recordó Kendall al enterarse de que su hermana era compatible.

En julio de 2025, la deportista fue sometida al trasplante de células madre. Meses después, comenzó a compartir en redes sociales parte de su proceso, describiendo esta etapa como una de las experiencias más difíciles de su vida, pero también una de las más significativas.

Actualmente, Schara se encuentra en remisión completa y continúa bajo supervisión médica y tratamiento de mantenimiento. Una reciente biopsia no mostró rastros de la enfermedad, lo que representa un avance esperanzador en su recuperación.

Además de retomar sus estudios universitarios, Kendall decidió convertir su experiencia en un mensaje de concienciación sobre la importancia de los registros de donantes de células madre, con el objetivo de ayudar a otras personas que enfrentan enfermedades similares.

Su historia deja una fuerte reflexión: a veces, una señal aparentemente menor puede revelar una condición grave, por lo que acudir a controles médicos y prestar atención a los cambios del cuerpo puede marcar la diferencia.

Con información de Metro News.

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