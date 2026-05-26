“Se puede oler el alcohol”: diputada destapa polémica en el Parlamento británico

Una fuerte polémica sacude al Parlamento británico luego de que la diputada del Partido Verde, Hannah Spencer, denunciara públicamente la normalización del consumo de alcohol dentro del Palacio de Westminster, incluso antes de votaciones clave.

La legisladora de 34 años aseguró sentirse “realmente incómoda” con el ambiente que encontró al llegar a la Cámara de los Comunes y afirmó que “se puede oler el alcohol” en los pasillos entre votación y votación.

“ No creo que sea mucho pedir que un diputado esté sobrio cuando vota sobre decisiones que afectan a todos los demás ”, declaró Spencer al diario británico The Guardian. Además, comparó la situación con cualquier otro empleo del sector privado. “A mí me habrían despedido de mi trabajo si hiciera esto”, agregó.

La denuncia encendió un intenso debate en Reino Unido sobre la histórica cultura del alcohol dentro del Parlamento británico, donde funcionan bares y pubs subvencionados para los legisladores.

Durante una sesión de preguntas al primer ministro Keir Starmer, Spencer volvió a cuestionar el tema frente a toda la Cámara.

“En Gorton y Denton tenemos que pagar el precio completo por nuestras pintas, pero aquí, por alguna razón, es más barato”, reclamó. Luego lanzó una pregunta directa: “¿Está de acuerdo el primer ministro con sus diputados que defienden su derecho a beber alcohol barato en el trabajo, o está de acuerdo conmigo en que no se debería beber en horario laboral?”.

Su intervención provocó abucheos y gritos de otros parlamentarios, mientras algunos le lanzaban frases como “búscate una vida” o “arregla tus propias políticas”.

Aunque el primer ministro evitó tomar una posición clara sobre restringir el consumo de alcohol en Westminster, la diputada insistió en que la situación refleja una desconexión con la realidad de los ciudadanos.

“Hay diputados que creen que tienen derecho a emborracharse en el trabajo”, escribió posteriormente en sus redes sociales.

El debate no es nuevo en Reino Unido. La relación entre política y alcohol ha sido cuestionada durante décadas, especialmente por sectores progresistas y movimientos históricos que promovían la sobriedad en espacios públicos y de poder.

Sin embargo, algunos legisladores defienden la tradición y argumentan que las extensas jornadas parlamentarias convierten a los bares internos en espacios de socialización y negociación política.

Pese a ello, la opinión pública parece inclinarse hacia una postura más estricta. Encuestas recientes muestran que un 76% de los ciudadanos considera inaceptable que los diputados voten bajo los efectos del alcohol.

Lejos de retroceder, Spencer aseguró que continuará impulsando cambios dentro del Parlamento británico, incluso después de recibir burlas e invitaciones irónicas para “hablar del tema con una cerveza”.

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