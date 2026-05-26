Una emergencia médica terminó convirtiéndose en una verdadera carrera contra el tiempo en Huajchilla. Un adulto mayor sufrió una fuerte caída y quedó herido, pero los bloqueos instalados en la zona impidieron el ingreso de la ambulancia y obligaron a los equipos de rescate a realizar una agotadora evacuación a pie.

Bomberos Voluntarios GEOS Jucumari, junto a personal de Estrella de Vida Bolivia y SAR, acudieron este lunes al lugar para brindar atención prehospitalaria a la víctima, que presentaba una lesión en la cadera. Sin embargo, al llegar al sector se encontraron con un problema mayor: los bloqueos no permitían el paso de vehículos de emergencia.

Ante la imposibilidad de ingresar con la ambulancia, los rescatistas tomaron la decisión de continuar el operativo caminando. Con la camilla y el equipo médico sobre sus hombros, avanzaron aproximadamente cinco kilómetros de ida y otros cinco de retorno por caminos bloqueados para llegar hasta el herido y luego evacuarlo.

Las imágenes del operativo muestran el enorme esfuerzo físico del personal de emergencia, que tuvo que atravesar la zona cargando la camilla hasta alcanzar el punto donde finalmente esperaba la ambulancia para trasladar al paciente a un centro médico.

Rescatistas cruzaron bloqueos cargando una camilla en Huajchilla. Foto GEOS Jucumari.

Rescatistas cruzaron bloqueos cargando una camilla en Huajchilla. Foto GEOS Jucumari.

En medio de la complicada situación, los rescatistas destacaron la ayuda solidaria de un vecino del sector, quien colaboró de manera voluntaria con transporte en los tramos habilitados para facilitar parte del recorrido.

El caso generó reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron que ni siquiera las emergencias médicas puedan circular libremente durante los bloqueos. Mientras tanto, los equipos de rescate reiteraron que continuarán trabajando para asistir a la población, incluso en condiciones extremas y de alto desgaste físico.

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